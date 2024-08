In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sport Mediaset, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato dell'obiettivo della squadra in vista della prossima stagione, ormai alle porte. Il tecnico ex Lazio non ha nascosto l'ambizione dei nerazzurri e ha sottolineato come il grande obiettivo sia la vittoria dello scudetto. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.- "Sappiamo quello che ha rappresentato per noi la vittoria della seconda stella, quindi sappiamo che dovremo essere bravi ancora di più con l’applicazione giornaliera. Ripetersi abbiamo visto negli ultimi anni non è semplice, ma quello è il nostro grande obiettivo"