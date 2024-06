La Juventus potrebbe accogliere nuovamente Alvaro Morata, e stavolta la decisione sembra essere una questione di cuore tanto quanto di strategia calcistica. "I nostri figli sono juventini dalla testa ai piedi", ha sempre ammesso la moglie Alice Campello. La coppia, che si è innamorata proprio a Torino, ha quattro figli, di cui il terzo, Edoardo, è nato sotto la Mole.Giusto un'estate fa, Morata fu molto vicino all'Inter. Tuttavia, dopo un incontro faccia a faccia con l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, decisero di continuare insieme. Con l'Europeo alle spalle, è atteso un altro vertice con Simeone.La clausola rescissoria di 12 milioni di euro rende l'operazione molto appetibile, non solo per la Juventus ma anche per altre squadre italiane come Roma e Milan. Tuttavia, il forte legame personale e familiare di Morata con la Juventus potrebbe giocare a favore del club torinese.