Si è concluso oggi il consiglio federale della FIGC a Roma, durante il quale il presidente Gabriele Gravina ha comunicato ufficialmente la data per le prossime elezioni della Federcalcio. Le votazioni per il rinnovo delle cariche si terranno il 3 febbraio 2025. L'evento si svolgerà a Roma, presso l'Hotel Cavalieri A Waldorf Astoria, una delle location più prestigiose della capitale. La decisione segna un passo importante per il futuro della Federazione, con il rinnovo delle cariche che avrà un impatto significativo sulle direzioni future del calcio italiano. Gli sviluppi politici e sportivi legati a questa elezione sono attesi con grande interesse. Lo riporta Calcio e Finanza.