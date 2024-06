Posso regalare un abbonamento all'Allianz Stadium per le partite della Juventus?



Acquisto dell’Abbonamento



Trasferimento dell’Abbonamento



Vantaggi dell’Abbonamento

Tempo di campagna abbonamenti per la Juventus, che ha annunciato dei numeri super per la prima fase di vendita libera. Ma è possibileuna una terza persona?Sì, è possibileper vedere le partite della. La Juventus offre diverse opzioni per gli abbonamenti stagionali, che possono essere acquistati e poi trasferiti a un'altra persona come regalo. Ecco alcuni passi generali che puoi seguire per regalare un abbonamento:Puoidirettamente dal sito ufficiale della Juventus o tramite i canali autorizzati. Durante il processo di acquisto, avrai la possibilità di inserire i dettagli del destinatario se stai comprando l'abbonamento come regalo.Una volta, potresti dover contattare ildella Juventus per trasferire l'abbonamento al nome del destinatario. Ogni club ha le sue procedure, quindi è importante verificare le specifiche direttamente con il club.Assicurati di informare il destinatario sui, come l'accesso alle partite casalinghe, eventuali sconti sugli articoli del club, e altri beneficiper gliInfine, verifica i termini e le condizioni dell'abbonamento per assicurarti che il trasferimento sia conforme alle politiche del club. Alcuni club potrebbero avere restrizioni specifiche o richiedere documentazione aggiuntiva per il trasferimento.Per dettagli più precisi e per completare l'acquisto, v