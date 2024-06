La recente campagna abbonamenti dellaha registrato un, superando di gran lunga i risultati degli anni precedenti. Alla chiusura della fase di rinnovo, ben il 90% degli abbonati ha confermato il proprio abbonamento, un aumento significativo rispetto al 70% dello scorso anno. Questo incremento riflette l'entusiasmo e la fiducia dei tifosi verso la squadra, soprattutto in vista del ritorno in Champions League.Un dato particolarmente interessante è l'adozione della, scelta dal 41% degli abbonati. Questa formula offre vantaggi esclusivi e ha attirato molti sostenitori, stimolati dall'emozione del ritorno nella massima competizione europea.Inoltre, la vendita libera degli abbonamenti ha già superato le cifre dell'anno scorso dopo solo il primo giorno. Ad oggi, al secondo giorno, i settori Sud 1 e Nord 1 sono già completamente esauriti, segno di un sostegno incondizionato da parte dei tifosi. Qui scopri come abbonarti.