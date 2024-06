Ha preso il via laper gliall'. La campagna lanciata dallaper la prossima stagione, la prima di Thiago Motta alla guida della squadra bianconera, ha previsto diverse fasi di acquisto e tre tipologie di abbonamento: oltre al FULL e al BASE, infatti, per quest'anno è stato introdotto anche lo STAR, che dà diritto all'ottavo di Coppa Italia e alle prime quattro partite di Champions League. Il club ha sottolineato fin da subito che i prezzi sono rimasti pressoché invariati e che, considerando il 96% di tasso di riempimento dello stadio, in alcuni settori avere un abbonamento conviene. QUI tutti i dettagli.