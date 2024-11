Nel primo tempo della sfida tra Milan e Juventus, Thiago Motta si è fatto sentire in panchina, lamentandosi per il comportamento dei giocatori rossoneri. L’allenatore bianconero ha infatti protestato con l’arbitro Chiffi, accusando i giocatori del Milan di “buttarsi troppo” durante le azioni di gioco, una situazione che, secondo lui, stava influenzando il normale svolgimento della partita. Motta ha ritenuto che alcune cadute fossero eccessive, invitando l’arbitro a prendere provvedimenti. La sua reazione sottolinea il nervosismo e l’intensità del match, con entrambe le squadre determinate a guadagnare il massimo in una sfida di alto livello.