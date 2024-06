A partire dalla prossima stagione saranno tre le seconde squadre iscritte al campionato di: allae all'Atalanta Under 23, infatti, si è aggiunto anche il Milan, che ha approfittato del posto rimasto vacante dopo l'esclusione dell'Ancona. A termini di regolamento in ogni girone può esserci solo una formazione di questo tipo, per cui le tre dirigenze dovranno trovare un accordo (in alternativa la distribuzione avverrà tramite sorteggio). Stando a TMW, i bianconeri vorrebbero evitare di scendere nel raggruppamento C (quello del Sud Italia) per ragioni logistiche legate alle trasferte con partenza dall'aeroporto di Caselle; dopo le prime stagioni nel girone A, lo ricordiamo, un anno fa la Juve era stata spostata nel B proprio per lasciare spazio all'Atalanta.