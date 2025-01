Serie C, penalizzate Turris e Taranto: cosa cambia per la Juventus Next Gen

Getty Images

Turris e Taranto penalizzate: come cambia la classifica del girone C di Serie C

Cambia la classifica del girone C di Serie C, quello in cui milita anche la. Coinvolte nella novità, comunque, solo le ultime due squadre, ovvero, penalizzate nuovamente per violazioni amministrative relative alle scadenze del 16 dicembre scorso, rispettivamente con un -6 e un -9 che sembrano condannarle, sostanzialmente, alla retrocessione. La formazione sarda, infatti, crolla a quota 6 punti, mentre quella pugliese addirittura sotto zero, a -6.Se la situazione rimanesse questa fino alla fine del campionato, la Turris non potrebbe nemmeno disputare i Playout (che attualmente la metterebbe di fronte al Latina, al quintultimo posto della graduatoria). La seconda squadra bianconera, rigenerata dalla cura di Massimo Brambilla e ora a quota 30 punti (-1 dai Playoff), non è comunque interessata, a oggi, da questo tipo di dinamiche: lo potrebbe essere nel caso in cui per una delle società penalizzate si optasse per l'esclusione dal campionato.