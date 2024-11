Serie A, le quote sullo scudetto

Il pari del ‘Meazza’ tra le ultime due vincitrici della Serie A ha lasciato in eredità una situazione di classifica quanto mai incerta, con le prime sei squadre raggruppate in due soli punti. Davanti a tutti ci sono proprio i partenopei, seguiti a un punto di distanza da un variegato quartetto formato da Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio, e a due dalla. In coda, Monza e Venezia guardano tutte le concorrenti dal basso e completano il quadro della zona retrocessione con il Lecce, reduce dal recente cambio in panchina.In attesa della ripresa del campionato, i bookies formulano le ipotesi a lungo termine sull’esito finale.- Una serie di risultati positivi, conditi tuttavia da prestazioni non sempre convincenti, e i pareggi amari nei big match contro Juventus e Napoli, costituiscono una perfetta rappresentazione dei chiaroscuri della stagione dei nerazzurri, ancora lontani dai fasti dell’annata della seconda stella. Secondo Betclic, in ogni caso, i ragazzi di Simone Inzaghi restano i candidati numero uno al titolo, a 1.85. In scia ci sono proprio gli azzurri di Antonio Conte, a 3.50, e i bianconeri di Thiago Motta, a 5.50. ‘Quarta incomoda’ un’Atalanta che sogna il primo Scudetto della sua storia, dato a 6.50 (per Sisal a 6.00). Decisamente più distanti la Lazio, a 20.00, il Milan, a 25.00, e la Fiorentina, a 30.00.- Negli ultimi mesi, l’attaccante della Nazionale Italiana sembra aver finalmente compiuto l’atteso salto di qualità, tanto da diventare un punto fermo per l’affollato reparto offensivo di Gian Piero Gasperini. Al momento, il centravanti atalantino è in testa alla graduatoria dei marcatori e le sue chance di laurearsi capocannoniere sono stimate a 2.00. Alle sue spalle, gli interisti Lautaro Martínez e Marcus Thuram e lo juventino Dusan Vlahovic, tutti appaiati a 6.50. Dietro di loro, a 7.50, i lanciatissimi Moise Kean e Ademola Lookman.- Una è ‘vittima delle rimonte’, l’altra fatica enormemente a conquistare i tre punti. Per Betclic, la retrocessione dei lagunari è un’eventualità più che concreta, a quota 1.40, mentre i brianzoli sono dati a 2.00. Stessa valutazione per il Lecce, terzultimo e in attesa di conoscere l’impatto del neoallenatore Marco Giampaolo. In serio pericolo anche il Genoa, a 2.25, il Cagliari e il Verona, queste ultime entrambe a 2.75.