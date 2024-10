Il primato che premia la Juve in Serie A

La Juventus sta preparando la partita di campionato contro il Cagliari dopo il bel successo in Champions League a. I bianconeri cercheranno di ripetersi con una buona prestazione, con l'obiettivo di dare continuità alla striscia positiva iniziata contro il. Dopo i tre pareggi per 0-0 di fila, infatti, gli uomini di Thiago Motta hanno reagito, riuscendo a trovare sei gol in due partite. I bianconeri affronteranno, forti anche di un vero e proprio primato che li vede davanti a tutte le squadre di Serie A.La Juventus è infatti la prima squadra in campionato percon 3571. Non finisce qui, però. I bianconeri sono anche la squadra più precisa, infatti anche la percentuale di passaggi riusciti è la più alta di tutta la Serie A,