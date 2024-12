Ilvince di misura contro il Torino e vola momentaneamente in testa alla classifica di Serie A, consolidando una posizione di leadership importante. La sconfitta della Lazio contro il Parma per 3-1 permette un potenziale rimescolamento della classifica di Serie A. Con la Juventus pronta a scendere in campo, un'eventuale vittoria contro il suo prossimo avversario consentirebbe ai bianconeri di agganciare proprio la Lazio in classifica, creando una situazione ancora più competitiva per le prime posizioni. La lotta per il vertice si fa sempre più interessante.