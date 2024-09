Ismaelha subito un grave infortunio durante il ritiro con la nazionale algerina e dovrà saltare la prima parte della stagione con il. Il centrocampista, che era stato cercato dalla Saudi Pro League, dall'Atletico Madrid e dal Marsiglia nell'ultimo mercato, si è lesionato gravemente il polpaccio su un campo in erba sintetica. Bennacer non solo non parteciperà alla partita di qualificazione alla Coppa d'Africa contro la Liberia, ma sarà fuori dai campi per circa 2-3 mesi. Il Milan attende ulteriori esami per confermare i tempi di recupero. Lo riporta calciomercato.com.