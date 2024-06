LaWomen è al lavoro sul calciomercato per fornire al nuovo allenatore Massimiliano Canzi una squadra competitiva per la prossima stagione. Nella giornata di oggi la FIGC tramite il proprio sito ufficiale ha reso note le date di inizio e di fine della prossima Serie A Femminile. Si tratterà dell'ultima con 10 squadre, infatti a partire dalla prossima stagione la Serie A Femminile sarà a 12 squadre, un passo avanti ulteriore del professionismo. Non solo, la Serie A Femminile 2024/2025 inizierà. La Juventus Women sarà parte di questo campionato.