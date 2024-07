Serie A femminile, le date della nuova stagione



Serie A Femminile, cosa cambia dalla scorsa stagione?

Serie A Femminile, il calendario

Prima giornata (31-agosto/1 settembre, 16-17 novembre)

Seconda giornata (14-15 settembre, 23-24 novembre)

Terza giornata (21-22 settembre, 7-8 dicembre)

Quarta giornata (28-29 settembre, 14-15 dicembre)

Manca poco e partirà la nuova stagione della Juventus Women. Bianconere che ancora sono impegnate sul mercato alla ricerca degli ultimi rinforzi per la rosa del nuovo allenatore Max Canzi che sarà presentato domani ai media. Alle 13.30 però sarà ufficializzato il calendario della nuova stagione.Sarà divisa come lo scorso anno in regular season che durerà dal 31 agosto al 9 febbraio. In seguito le due poule: Scudetto e salvezza che vedranno affrontarsi da un lato le prime cinque della classifica e dall'altro le seconde cinque. Si concluderà il 18 maggio ed inizierà il 1 marzo.A cambiare saranno le retrocessioni, infatti non ci sarà più lo spareggio tra la penultima della Serie A e la seconda della Serie B ma sarà retrocessione diretta per l'ultima classificata. Dalla Serie B saranno tre le squadre ad ottenere la promozione diretta complice il passaggio della prossima stagione per la Serie A da 10 a 12 squadre.Como Women-MilanFiorentina-Napoli FemminileInter-SampdoriaLazio-RomaMilan-FiorentinaNapoli Femminile-InterRoma-SassuoloSampdoria-LazioComo Women-RomaFiorentina-SampdoriaInter-MilanNapoli Femminile-Sassuolo

Como Women-Sampdoria

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Roma-Napoli Femminile

Sassuolo-Inter



Quinta giornata (5-6 ottobre, 11-12 gennaio)

Fiorentina-Como Women

Inter-Roma

Lazio-Sassuolo

Napoli Femminile-Milan

Sampdoria-Juventus Women



Sesta giornata (12-13 ottobre, 18-19 gennaio)

Como Women-Inter

Juventus-Roma

Lazio-Napoli Femminile

Milan-Sampdoria

Sassuolo-Fiorentina



Settima Giornata (19-20 ottobre, 25-26 gennaio)

Fiorentina-Lazio

Inter-Juventus Women

Roma-Milan

Sampdoria-Napoli Femminile

Sassuolo-Como Women



Ottava giornata (2-3 novembre, 1-2 febbraio)

Fiorentina-Inter

Lazio-Como Women

Milan-Sassuolo

Napoli Femminile-Juventus Women

Sampdoria-Roma



Nona giornata (9-10 novembre, 8-9 febbraio)

Como Women-Napoli Femminile

Inter-Lazio

Juventus Women-Milan

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Sampdoria