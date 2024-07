Diritti tv 2023/2024: quanto hanno incassato i club

Inter - 101 milioni

Milan - 87.4 milioni

Juventus - 86.7 milioni

Roma - 71 milioni

Napoli - 67 milioni

Lazio - 67 milioni

Atalanta - 60 milioni

Fiorentina - 59 milioni

Bologna - 56 milioni

Diritti tv, come vengono dividi gli introiti

Domani ci sarà il sorteggio del calendario per la stagione di Serie A 2024/2025 ma intanto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato i ricavi dei club provenienti dai diritti tv nella stagione 2023/2024. L'Inter ovviamente è la squadra che ha avuto maggiori introiti sfondando il muro dei 100 milioni. Non è la prima volta che un club supera questa cifraDa qualche anno la Juve staziona sotto quota 90, sugli stessi livelli del Milan.L'Inter ha raggiunto 101 milioni dai diritti tv. Dietro ci sono Milan e Juventus. Ecco la "classifica" dei ricavi.Il meccanismo di distribuzione delle risorse audiovisive commercializzate dalla Lega, si legge,. Dall’incasso complessivo vanno tolti, come sempre, il contributo ad Agcom, la mutualità verso le categorie inferiori e il movimento di base e il paracadute per le retrocesse. Nell’ultimo anno il totale delle risorse nette distribuibili ai 20 club è stato di quasi 1,1 miliardi.Per la prima volta,varato nel 2019 ma mai applicato: pesa per l’1,1% per un totale di 12 milioni. Come scrive Gazzetta, il 50% viene diviso in parti uguali; 28% in funzione dei risultati sportivi, di cui il 14% in base alla classifica (11,2%) e ai punti (2,8%) dell’ultimo campionato, il 9,33% in base ai risultati degli ultimi 5 campionati e il restante 4,67% secondo i risultati storici a partire dalla stagione 1946-47 ; 22% in proporzione al cosiddetto “radicamento sociale”, rappresentato per il 12,54% dagli spettatori paganti dal vivo certificati Siae, per l’8,36% dall’audience media delle dirette tv e per l’1,1% dal minutaggio dei giovani.