Luigiè stato ufficialmente rieletto amministratore delegato della Lega Serie A, ottenendo un risultato netto con 17 voti a favore e tre schede bianche, come riporta Calcio e Finanza. La sua rielezione rappresenta una conferma importante per la guida della Lega, frutto di un sostegno ampio e compatto da parte dei club, tra cui spicca il ruolo determinante della Juventus, che ha contribuito al successo della votazione. Questo risultato consolida la posizione di De Siervo e garantisce una continuità gestionale per il futuro della Serie A, in un momento cruciale per il rilancio del calcio italiano, sia a livello economico che sportivo.