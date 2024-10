In una prima parte di campionato nella quale diverse ‘big’ sono sembrate ancora in cerca di continuità e di un’identità definita, ilè a oggi la squadra che è stata capace di offrire gli indizi più convincenti in tal senso. L’arrivo in panchina di Antonio Conte ha rilanciato molti protagonisti dell’annata dello Scudetto, in ombra nella passata stagione. A insidiare i partenopei da vicino, al secondo posto, un’capace di reagire con forza al ko nel derby, ma ancora troppo confusionaria e fragile in fase difensiva. Non lontane dalla vetta anche lae il, reduci tuttavia da un weekend decisamente amaro.Stando alle previsioni aggiornate dei, a emergere tra le varie pretendenti sono ancora i campioni d’Italia in carica.- Ripetersi è sempre complicato, lo si è detto e lo si è scritto, ma secondo Betclic sono proprio i nerazzurri i candidati numero uno alla conquista del titolo, con quota a 1.80 (stessa valutazione su Sisal). Segue, a 3.50, un Napoli che potrà comunque contare sull’assenza di impegni europei e su una verve finalmente ritrovata. Chiude il podio dei pronostici la Juventus, a 5.00, ancora in attesa di sbocciare e di vedere i reali effetti del lavoro di Thiago Motta. Più staccati il Milan, a 10.00, e l’Atalanta, a 25.00. Nonostante stiano vivendo momenti radicalmente opposti, Lazio e Roma sono accomunate dalla stessa quota-Scudetto, stimata a 50.00.- La partenza a rilento, testimoniata dall’attuale ultima piazza condivisa con il Monza, pare aver già convinto i traders di Betclic sul destino dei lagunari, la cui discesa in Serie B è quotata a 1.32. Anche i brianzoli, unica compagine a secco di vittorie in questa Serie A, sono a forte rischio, a 2.75. Ancor più critiche, sulla carta, le situazioni del Cagliari, forte del pari strappato sul campo della Juventus, ma sempre in bilico, a 2.00, e del Lecce, a 2.50. La lotta salvezza coinvolgerà verosimilmente anche Genoa e Parma, entrambe con quota-retrocessione a 3.00, Verona, a 3.50, ed Empoli, a 4.00.