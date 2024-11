Come riportato da Calcio & Finanza, nella giornata di ieri si è tenuta una riunione tra i rappresentanti dei 20 club di Serie A per discutere del temain vista della prossima stagione, che sarà segnata già in partenza dall'onda lunga del nuovoche si concluderà a metà luglio 2025. Per quanto riguarda la Serie A, la proposta è stata quella di iniziare nel weekend del, ipotesi che ha trovato d'accordo anche Inter eimpegnate proprio nel torneo FIFA negli Stati Uniti.Si è poi parlato delle competizioni UEFA per club e di quelle internazionali, senza dimenticare le date della campagna trasferimenti estiva in vista della prossima stagione. Un modo per portarsi avanti e organizzare gli impegni in un anno che porterà a un altro Mondiale negli USA, quello per Nazionali, il primo della storia a 48 squadre.