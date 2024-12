Le parole di Sergioai canali ufficiali del"Sono orgoglioso di cominciare questa avventura, l'emozione è momentanea perché dobbiamo cominciare subito a lavorare con la testa fresca e il cuore caldo, al massimo, per vincere le partite. Dobbiamo essere all'altezza di questo grandissimo club che rappresentiamo, non ci sono scuse, nemmeno il poco tempo. I giocatori devono capire subito cosa voglio da loro, non c'è altra strada, è una squadra forte e possiamo fare delle belle cose. Ci deve essere dietro un grande lavoro da parte di tutti, per diventare vincenti ed essere all'altezza della storia del Milan".