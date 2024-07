Roberto, amministratore delegato della Rai, ha espresso la sua protesta sui social riguardo alla decisione della Lega Serie A di fissare i quarti di finale della Coppa Italia tra il 4 e il 6 febbraio 2025, proprio in concomitanza con il Festival di Sanremo, che si terrà dal 4 all'8 febbraio 2025. Sergio ha sottolineato come le date del Festival siano state comunicate con largo anticipo dalla Rai, rendendo sorprendente la scelta della Lega Calcio di sovrapporre gli eventi: “Incredibile, calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025. La 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 si terrà dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?”. Questa sovrapposizione di date rischia di creare un conflitto di interesse per il pubblico, diviso tra due degli eventi televisivi più seguiti dell’anno.