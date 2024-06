La Serbia si gioca un posto agli ottavi di finale questa sera; deve vincere per qualificarsi. Per Dusan Vlahovic possibile panchina dopo le prima due gare da titolare. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Stojkovic vuole più qualità e magari si augura che Vlahovic faccia la differenza entrando a gara in corso, come è successo a Jovic. A volte la panchina può diventare uno stimolo, Dusan lo sa perché l’ha sperimentato sulla propria pelle con la Juventus, quando dopo un periodo di astinenza Massimiliano Allegri lo tenne in panchina a Frosinone, nell’ultima gara di campionato del 2023, lui entrò e fece doppietta. Vlahovic ieri durante l’allenamento è apparso sereno, è stato l’ultimo a uscire dagli spogliatoi, concentrato e motivato, e poi ha ascoltato con attenzione il discorso del tecnico. Sa che un attaccante si giudica dai gol e s a anche che questa potrebbe essere la sua ultima occasione in questo Europeo per mettere a posto i conti con la nazionale