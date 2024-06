In campo i vice-campioni. Parte dalla Veltins Arena di Gelsenkirchen l’Europeo di Serbia e Inghilterra, di fronte nella prima giornata del Girone C, questa sera alle 21; Bellingham e compagni, vice-campioni in carica, hanno di fronte la nazionale di Milinkovic-Savic e Vlahovic, indicata fra le possibile outsider della competizione. La sfida chiude la prima domenica di Euro 2024, dopo Polonia-Olanda e Slovenia-Danimarca, altro match che riguarda questo girone. Nel scontri tra ultras, con le tifoserie che si sono affrontate lungo la via della città.LE FORMAZIONI UFFICIALI:Serbia (3-5-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; A. Zivkovic, S. Milinkopvic-Savic, Gudelj, Lukic, Kostic; Vlahovic, Mitrovic.Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.