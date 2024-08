Nikolaè un nuovo calciatore della, accordo raggiunto con la Juventus, ieri le visite mediche a Bogliasco e oggi l'ufficialità del suo trasferimento. Il giocatore lascia la Vecchia Signora dopo otto anni. Questo il suo messaggio:"Sono stati otto anni indimenticabili, durante i quali sono stato onorato di portare questa maglia e di combattere per difenderla. Ho stretto legami profondi con persone straordinarie e ho avuto il privilegio di allenarmi con campioni che solo in TV potevo ammirare. Ho vissuto tante emozioni forti: gioia, dolore, felicità e rabbia, ma non mi sono mai dato per vinto, grazie anche alle persone che mi sono state accanto. Ogni momento vissuto qui ha segnato la mia crescita, non solo come calciatore, ma anche come uomo. Ringrazio la società, i miei compagni e i tifosi per il supporto incondizionato. Il bianconero non è solo un colore, è una parte di me che porterò sempre nel cuore. Questo non è un addio, ma un arrivederci. Spero di ritrovare questi colori lungo il mio cammino. Forza Juve, oggi e per sempre".