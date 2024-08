Sekulov alla Sampdoria: quanto incassa la Juventus

Nikola Sekulov è ormai pronto per diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. Proprio in questi minuti, l'attaccante classe 2002 è sbarcato a Genova dove nella giornata di oggi martedì 13 agosto si sottoporrà alle visite mediche.Una volta completato l'iter dei test medici, il calciatore che lo scorso anno ha esordito in Serie A potrà porre la proverbiale firma sul contratto che lo legherà al club blucerchiato. Ad attenderlo, dunque, c'è una nuova esperienza in Serie B.La Juventus incasserà 2 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo di Sekulov alla Sampdoria.





