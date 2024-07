Il portale specializzato Footy Headlines svela in anteprima le immagini ufficiali dellada trasferta dellaper la prossima stagione, targata. I colori predominanti sono il giallo e il bianco, con tocchi di blu (scelto anche per il logo e le tre stelle) e rosa tendente al viola. Stando al sito, la divisa è destinata a essere una delle più controverse e sgargianti dell'annata 2024-25. Dando un'occhiata alle prime reazioni sui social, non a caso, i tifosi non sembrano essere particolarmente entusiasti del risultato finale…