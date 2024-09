In un'intervista di oltre un anno fa, Totòaveva ricordato l'affetto che nutriva per lui l'Avvocato Gianni Agnelli."Il primo incontro con Agnelli? A Villar Perosa, dove andavamo in ritiro e lui aveva la villa. Mi viene incontro, ho la pelle d’oca e paura di aprire bocca. L’Avvocato nutriva molto affetto per i siciliani. Ero uno di quelli che ricevevano la sua telefonata al mattino presto. All’inizio pensavo fosse uno scherzo. Voleva sapere come stavo, sondava gli umori dello spogliatoio. Ho legato davvero con tutti, un po’ di più con Tacconi, De Agostini e Galia".