Cosa è successo tra Schick e la Juventus nel 2017

A distanza di sette anni abbondanti, rimane un "giallo" quanto accaduto connel momento in cui approdò nel quartier generale dellaper sottoporsi alle visite mediche, passaggio di rito propedeutico alla conclusione di ogni affare di mercato. Era l'estate 2017 quando i bianconeri, reduci dalla seconda finale di Champions League persa dell'era Allegri, individuarono il ceco, allora giovane rivelazione della Serie A dopo un'ottima stagione alla Sampdoria, come obiettivo per rinforzare e rinfrescare l'attacco, con un investimento di circaTutto si svolse come da prassi, fino appunto ai controlli al J|Medical, dopo i quali non arrivò nessuna ufficialità del suo trasferimento alla Juve. Motivazione: test fisici non superati completamente, per un, stando a quanto riferito in seguito dall'agente. Peccato che Schick ripartì subito dalla, rafforzando il sospetto, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, di un semplice dietrofront di mercato da parte della Vecchia Signora. Che ora, in una situazione di emergenza, potrebbe riprovarci, trattando con il Bayer Leverkusen per poi ripetere l'intero iter, con l'obiettivo di consegnare a Thiago Motta un'alternativa (e una spalla) a Dusan Vlahovic.