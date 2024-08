In una lunga intervista esclusiva a Tuttosport, l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio, ha offerto uno sguardo approfondito sulla nuova direzione del club, soffermandosi anche sulla delicata questione degli esuberi. Scanavino ha sottolineato l'importanza della trasparenza nella gestione delle risorse umane all'interno della squadra, evidenziando come la chiarezza sia fondamentale in un contesto dove tutti conoscono la realtà dei fatti."È una questione di trasparenza, è inutile raccontare bugie quando tutti sanno la verità. Abbiamo rispetto dei nostri avversari e delle loro capacità di valutazione di certe situazioni. Quindi, tanto vale essere trasparenti, no? Poi, come capita ovunque, si può essere non funzionali in una realtà e funzionalissimi in un’altra," ha spiegato Scanavino, riferendosi alla complessità di certe decisioni che devono essere prese in un club come la Juventus.L'amministratore delegato ha proseguito, sottolineando che le decisioni riguardanti i giocatori dipendono da una serie di fattori, tra cui il modulo di gioco, le scelte dell'allenatore, e considerazioni di carattere umano ed economico. "Oggi è molto difficile vendere," ha ammesso, evidenziando le sfide attuali del mercato.Un caso emblematico di questa situazione è quello di Federico Chiesa, escluso dalla rosa della Juventus. Questa mossa segnala una possibile frattura tra il giocatore e il club, ed è legata alle strategie di mercato.