Lo stadio per Juventus Next Gen e Juventus Women



Quanto è stato proposto il progetto?

"Esiste ancora il progetto dello Stadio per? Io penso di sì". Risponde così, in una lunga intervista a Tuttosport . "È un progetto che prenderemo in analisi a breve se non già questa stagione - le sue parole -, magari a partire dalla prossima. Sicuramente ci piacerebbe costruire una casa per la Next Gen e per le Women. Poi dove si farà, come si farà, non posso ancora dirlo. Però l’idea rimane nelle nostre volontà".Ma andiamo nel dettaglio.Notizia di due anni fa. Che però ha radici e concezione tutta nell'era. Lasta pianificando la costruzione di un nuovo stadio, un progetto che, sebbene non immediato, è tornato al centro dell'attenzione e sarà discusso nei prossimi dodici mesi. L'idea è di realizzare un impianto dedicato alla squadrae alle, un piccolo stadio da 3000/4000 posti, simile al Johan Cruyff di Barcellona. Questo "gioiellino" con tribune prefabbricate permetterebbe alle due squadre di avere una sede stabile senza dover spostarsi in varie località delIl progetto, inizialmente concepito nel 2017, prevede l'utilizzo dell'area dell'ex Palazzetto dello Sport, situato proprio di fronte all'Allianz Stadium e in disuso da oltre un decennio.Questo consentirebbe alla seconda squadra e alla squadra femminile di giocare accanto all'Allianz Stadium, offrendo la possibilità ai tifosi di assistere a una partita pomeridiana nel piccolo stadio e a un'altra in serata nello Stadium, con lo stesso biglietto. La realizzazione potrebbe avvenire entro un paio d'anni, dato che la struttura prefabbricata non richiederebbe tempi di costruzione eccessivi. Durante l'ultima assemblea dei soci, il progetto è stato discusso e, a quanto pare, è già pronto per essere avviato.





