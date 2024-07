LE PAROLE - "Oggi è la giornata in cui diamo il benvenuto ufficialmente al nostro mister Thiago Motta. Tecnico giovane, ambizioso, molto determinato, che si è unito a noi al termine di un'importante stagione al Bologna, ci aiuterà nel percorso di crescita all'insegna della competitività e sostenibilità. Sarà una stagione entusiasmante, 5 competizioni. Ieri vedevamo il calendario e a parte poche settimane avremo sempre 2 gare a settimana. Avremo il campionato, la Coppa Italia, la Champions League, la Supercoppa e il Mondiale per Club. In una stagione in cui vogliamo essere competitivi al massimo, come in ogni competizione, senza porci limiti. Il campionato l'obiettivo minimo è qualificarsi in Champions. Ne approfitterei, prima di passare parola ai colleghi, anche per dare una piccola vista su quella che è la nuova organizzazione sportiva. Tutta la parte maschile è guidata da Cristiano Giuntoli, al quale risponde Pompilio. Stefano Stefanelli responsabile scouting, Chiellini responsabile della Next Gen che lavorerà con Montero. Scaglia è responsabile dell'Under 20, con il nuovo allenatore Magnanelli. Pessotto sarà il coordinatore tecnico di tutto il settore giovanile. Si è unito a noi Sbravati, sarà il responsabile di tutta l'Academy e del settore giovanile. Si occuperà dello sviluppo dei talenti della filiera. Ci tengo a citare l'organizzazione femminile, guidata da Braghin, al quale si è unito Canzi, nuovo allenatore e Carola Coppo che sarà responsabile dell'area Academy"