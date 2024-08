Maurizio Scanavino, a Tuttosport, parla così dei social e dell'informazione.- "Non l’unica. È un progetto in cui crediamo molto e che ci sta dando enormi risultati. Tutto nasce da una riflessione: come continuare ad avere successo nel mondo social dopo la partenza di Ronaldo. Ma nello stesso tempo è un modo efficace per comunicare con le nuove generazioni, di vitale importanza per noi. Il “Creator Lab” per noi rappresenta un luogo in cui vengono creati dei contenuti che hanno diverse tipologie, lunghezze e formati, che vanno dalle serie tv ai post quotidiani".- La disintermediazione dell’informazione no! Assolutamente no. L’informazione è una cosa molto seria e va gestita con molta cura ed è proprio la funzione delle redazioni dei giornali, dei media in generale, quello di rappresentare la realtà così com’è, certificando le fonti e facendo dei commenti di retroscena che permettono alle persone sulla base della realtà di farsi un’idea, di avere un’opinione e, senza dubbio, questo non può essere garantito dal citizen journalism o dalle aziende che comunicano in modo diretto al pubblico. Noi con i nostri social vogliamo comunicare cos’è la Juve a un pubblico giovane e attirare la sua attenzione".