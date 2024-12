Danilo-Raspadori: le ultime sullo scambio

Si avvicina il mercato di gennaio e siahanno bisogno di aggiungere alcuni elementi in determinati ruoli. La squadra di Antonio Conte cerca un difensore mentre la Juventus, tra i vari reparti in cui si muovono c'è anche l'attacco. E per questo, nell'ultimo periodo ci sono state molte voci su un possibile scambio traSecondo quanto raccontato da Repubblica però, la strada per l'operazione sarebbe in salita perché il Napoli, nonostante sia fortemente interessato a Danilo e consideri Raspadori un possibile sacrificato nel mercato di gennaio, non vuole rinforzare una diretta concorrente come è la Juventus.