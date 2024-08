Scamacca infortunato, il comunicato dell'Atalanta

La notizia era già arrivata questa mattina ma adesso è ufficiale, Gianluca Scamacca si dovrà fermare a lungo per la rottura del crociato. Di seguito il comunicato dell'Atalanta."Dopo consulto clinico-specialistico da parte del Prof. Pierpaolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, Gianluca Scamacca è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.Già nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, il calciatore sarà sottoposto ad intervento artroscopico da parte dello stesso Prof. Mariani."Secondo quanto riferisce Sky Sport, i tempi di recupero di Gianluca Scamacca dall’infortunio saranno lunghissimi.Pare, infatti, che non basteranno i ‘soliti’ 6-7 mesi per rivederlo in campo alla luce della gravità dell’infortunio rimediato ieri in Parma-Atalanta.L'Atalanta ora dovrà capire come muoversi sul mercato e se questo possa incidere sul futuro di Koopmeiners alla Juventus.