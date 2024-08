L'infortunio di Scamacca cambia il futuro di Koopmeiners?

Koopmeiners-Juventus: le ultime

Si sa, il mercato può cambiare di giorno in giorno e dipende anche da ciò che succede sul campo. Ad esempio può capitare che poco prima dell'inizio del campionato, si faccia male uno dei giocatori più importanti e che questo incida sulle strategie di mercato. L'ultimo caso è quello dche ha subito un grave infortunio al ginocchio che lo terrà fermo per diversi mesi. Come cambia quindi il mercato della Dea in attacco? E questa situazione può avere un impatto anche sul futuro diL'infortunio di Scamacca non per forza si lega alla situazione di Koopmeiners visto che comunque, non sarebbe l'olandese a sostituire in campo il centravanti italiano. Semmai il discorso si sposta più sul rischio per la squadra diDall'altra parte, l'Atalanta dovrà intervenire nuovamente in entrata per sopperire all'assenza prolungata di Scamacca e le risorse provenienti dall'eventuale cessione di Koopmeiners darebbero una grossa mano. E' tempo per la Dea di capire come muoversi dopo lo sfortunato episodio accaduto all'ex Sassuolo.In ogni casoInutile dire che più passa il tempo e si avvicinano le prime partite ufficiali, maggiore è la fretta di trovare finalmente un accordo con l'Atalanta. I primi tentativi bianconeri come sappiamo non hanno convinto i bergamaschi, che sono partiti da una valutazione di 60 milioni. Adesso l'Atalanta, che ha "promesso" a Koop che lo avrebbe ceduto per un'offerta giusta, aspetta il rilancio. Perché non c'è il muro da parte della Dea, che aveva già messo in preventivo di separarsi dall'olandese ma solo a cifre importanti. Sono i giorni decisivi, questa volta per davvero.



