Come ha giocato Savona in Juventus-Cagliari

Anche in Coppa Italia si è reso protagonista di una buona partita, ormai titolare fisso nelladi Thiago Motta."Una sola sbavatura (quando regala palla a Gaetano) in una partita giocata con personalità e sicurezza. Sovrapposizioni, cross e zero rischi in difesa", scrive di lui La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 6,5 in pagella. Mezzo voto in meno da parte di Tuttosport, secondo cui il terzino sta iniziando a patire un po' di stanchezza: "La spia della riserva è accesa, ma si dimostra diligente anche nella difficoltà. Con un’eccezione: è in ritardo nella chiusura su Lapadula dopo pochi secondi, con la recidiva per quanto successo con Ellertson contro il Venezia tre giorni prima".