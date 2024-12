Dopo aver recuperato Vlahovic e Adzic, il dubbio in casaverso la sfida con il Bologna resta relativo alle condizioni diAnche per l’esterno si tratta di un risentimento muscolare, sul quale è filtrato sin da subito un discreto ottimismo: a Birmingham si diceva si fosse fermato in tempo e il bollettino del giorno dopo ha confermato le sensazioni iniziali. Tuttavia, saltare Lecce è stata una scelta saggia: nessuno voleva complicare un quadro già di pura emergenza. A sciogliere il dubbio verso la sfida di sabato ci penserà lo stesso giocare, dalle cui sensazioni dipenderanno poi le scelte di Thiago Motta. Lo riporta Tuttosport.