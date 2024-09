Nessun problema per, che ieri è stato costretto a lasciare anzitempo l'allenamento aperto alla Continassa per via di un fastidio alla caviglia: come riporta La Gazzetta dello Sport, gli esami hanno subito tranquillizzato sulle condizioni del giovane terzino azzurro, che quindi sarà regolarmente a disposizione per il match di sabato tra. La scelta di abbandonare il campo ieri, dopo un po' di lavoro differenziato, è stata presa solo in ottica preventiva, per non rischiare nulla in vista dei prossimi impegni della squadra bianconera.