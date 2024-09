Vince la Juventus Women ma soprattutto convince alla prima stagionale in questa Serie A. Un poker ai danni del Sassuolo. Di seguito le nostre pagelle:non ha colpe in occasione della rete di Clelland che trova una conclusione perfetta, sul raddoppio neroverde qualche incertezza, così come sul tris.trova le mani di Orsi ed il rigore che porta di nuovo in vantaggio la Juve. La difesa bianconera però non è ancora perfettamente registrata e ogni tanto balla.qualche incertezza in uscita che rischia di costarle cara alternata a qualche diagonale perfetta. Dal 64'6 il capitano all'esordio stagionale, regge bene.da un suo errore nasce la rete di Clelland, non pienamente ancora entrata nello stile di gioco di Canzi ma comprensibile, ha iniziato dopo rispetto alle compagne e deve recuperare la condizione migliore.rispetto alle ultime apparizioni appare leggermente meno nella gara, ma è l'esordio in Serie A. Dal 65'7 assist al bacio per il goal di Vangsgaardalterna giocate di livello a qualche imprecisione.ordine e geometrie, fascia da capitano e numerose indicazioni alle compagne. L'assist a Bergamaschi è la ciliegina sulla torta, ma il tunnel su Fisher è da vedere e rivedere. Dal 85'S.V.un avvio in sordina poi l'inserimento perfetto con cui segna al suo esordio in Serie A con la maglia bianconera. Si sacrifica moltissimo ma non la scopriamo oggi.si inventa un goal decisamente bello, gioca l'intera gara, spende moltissime energie.dagli undici metri è come sempre una certezza, segna all'esordio stagionale, fa a sportellate. Dal 65'6,5 era entrata in sordina ma poi è sua la zampata che chiude la gara.avvia dal primo minuto un duello con Orsi, ex compagna, che vince con netto distacco. Sette minuti e sblocca la gara con un destro impeccabile, lotta, si propone e aiuta le compagne. La migliore in campo.ualche guizzo con cui impensierisce la difesa neroverde e poi la rete all'esordio.All. CANZI 7- difesa ancora da registrare ma la sua Juventus diverte e sembra essere tornata entusiasta.





