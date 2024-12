Le parole di misterda.com:«Penso che i miei abbiano fatto un'ottima partita, iniziando bene, in un match a lungo equilibrato, in cui avremmo dovuto portare a casa qualcosa in più; abbiamo iniziato benissimo il secondo tempo, con tante occasioni per vincere; anche nel momento del loro gol stavamo tenendo bene il campo; è chiaro che se a certi giocatori, concedi qualcosa rischi sempre di pagarla. Peccato perché secondo me i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevo chiesto, quindi da un lato sono molto soddisfatto, dall’altra ho rammarico per il risultato».