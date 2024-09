Juve-Napoli, le parole di Sarri

Mauriziotorna a parlare di Juventus . L'ex allenatore bianconero, intervenuto sul canale Youtube di Alfredo Pedullà, ha presentato la partita tra Juve e Napoli dal suo punto di vista e ha parlato di Thiago Motta e CristianoL'intervista di Maurizioal canale Youtube di Alfredo Pedullà:JUVE-NAPOLI - "Arriva troppo presto? È la quinta partita di campionato ma in realtà le squadre si stanno conoscendo solo in questo momento. Per avere l’espressione finale di queste due squadre, per quanto hanno cambiato, è chiaro che è ancora presto".GIUNTOLI E THIAGO MOTTA - "Stiamo parlando di un ciclo che secondo me deve durare 3-4 anni. Io penso che sarà un ciclo interessante, molto probabilmente vincente conoscendo i due personaggi. In questo momento possono avere difficoltà come tutti, ma è solo all’inizio. In Italia è difficile parlare di un ciclo lungo, noi vogliamo tutto e subito. Il primo anno è difficile per tutti, ma la previsione è quella di un squadra che diventerà fortissima".KOOPMEINERS - "A livello di quello che può fare, potrebbe diventare il Ferguson che Thiago Motta aveva a Bologna come caratteristiche. Un centrocampista forte, che può interpretare diversi ruoli".LE CURIOSITA' - "Sono due squadre che troveranno, o forse hanno già trovato, una grande solidità difensiva. A questo punto c’è da cominciare a vedere la fase offensiva. Anche se la Juve viene da tre gol fatti in Champions, il Napoli quattro in campionato. Secondo me hanno molti margini ancora in fase offensiva".