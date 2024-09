ha guidato lanella stagione 2019/20. Dopo aver allenato il Chelsea nell'annata precedente, il club bianconero scelse l'ex allenatore del Napoli per dare vita ad un nuovo ciclo sportivo dopo i cinque anni targati Massimiliano Allegri. Nella sua unica annata a Torino, Sarri ha vinto lo Scudetto - l'ultimo della striscia dei nove consecutivi - andando però a perdere sia la finale di Coppa Italia che quella di Supercoppa italiana. In Champions League, invece, dopo un'ottima fase a gironi il cammino della Juve si è interrotto malamente agli ottavi contro il Lione di Rudi Garcia. Non bastò la doppietta di Cristiano Ronaldo per ribaltare l'1-0 patito in Francia, ma il portoghese rimane sicuramente una delle grandi note positive del brevissimo interregno sarriano, come lo stesso tecnico ha evidenziato a La Gazzetta dello Sport: