Alle porte del 2025, in casai riflettori saranno puntati - tanto per cambiare - su. L'attaccante serbo, infatti, si prepara a vivere la seconda parte della sua terza stagione full-time con la maglia bianconera. La domanda che molti si pongono, e forse persino DV9 stesso, è una sola: saranno gli ultimi mesi a Torino per il centravanti serbo?Procediamo con ordine. L'ex Fiorentina è legato a Madama da un contratto che scadrà tra un anno e mezzo, ovvero il 30 giugno 2026. Il nodo della questione, però, riguarda il lauto ingaggio che il centravanti serbo percepisce all'ombra della Mole. Qualcosa come 12 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus.Ed è proprio questo qui il tema sul quale si sta discutendo tra le stanze segrete della Continassa. Il piano della Juventus è molto chiaro: arrivare ad un accordo. Come? Prolungando la scadenza dell'attuale legame contrattuale in modo da poter spalmare l'ingaggio del suo attaccante. Sino a questo momento i segnali dal versante opposto sono decisamente differenti da un'apertura.Morale della favola, saranno mesi decisivi. In campo per la Juventus, ma anche per spazzare via le nubi sul futuro di Dusan Vlahovic. Quello che è certo è che i bianconeri difficilmente potranno continuare a sostenere un ingaggio di tale portata, alla luce delle nuove linee guida tracciate dalla società piemontese. E a questo punto, a 18 mesi dalla scadenza del contratto, l'estate del 2025 potrebbe essere l'ultima occasione buona per monetizzare la cessione del numero 9 zebrato. Uno scenario che ad oggi sembra decisamente concreto.Fino a quel momento, però, Vlahovic avrà di fronte a sé almeno altri sei-sette mesi di competizioni ufficiali con la maglia della Juventus (Mondiale per Club compreso) prima di pensare al proprio futuro. Se saranno gli ultimi frame a tinte bianconere non resta che attendere.





