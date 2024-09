Le parole di Sandroa calciomercato.com:"Ed eccoci a Vlahovic, che è un caso anche lui, ma solo per chi aveva individuato in Allegri l'unico e non misterioso colpevole. Allineati e compatti dietro ai Vannacci del pensiero calcistico dominante, tutti o quasi i tifosi avevano sposato la suggestione che bastava cambiare allenatore. Invece, no. Sono bastate cinque giornate di campionato (più una di Champions) per capirlo. Quel che stupisce, semmai, è la soluzione che Thiago Motta ha esibito una settimana fa: figlio d'arte, d'accordo, ma Weah jr non è un bomber tipo… papà George! In settimana si è invece parlato di Yildiz "falso 9" al pari di Nico Gonzalez, fino ad approdare a un più generico avvicinamento di Koopmeiners. Meglio le soluzioni strane, che le stranezze. Ecco. L'importante è che Vlahovic giochi, perché altrimenti la Juventus rischia di peggiorare una situazione già precaria, visto che dalla direzione sportiva di Giuntoli arrivano sussurri sull'ingaggio da oltre 10 milioni di euro netti all'anno che il serbo sta già incassando. Soldi esagerati, certo. Ma investimento da non deprezzare. Come ammoniscono anche i bilanci di questi giorni…".