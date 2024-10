Le parole di Sandro Sabatini a CM

La Juventus è uscita vittoriosa dalla Red Bull Arena di Lipsia, strappando 3 punti pesantissimi ai tedeschi. Grande prova degli uomini di Motta, che hanno lottato fino all'ultimo per trovare e poi difendere il vantaggio. Hanno brillato tutti, in particolare Vlahovic con una doppietta importantissima, ma anche Conceicao, che ha trovato il gol decisivo con una giocata inaspettata a pochi minuti dalla fine. Anche Sandro Sabatini ha commentato a Calciomercato.com in modo positivo la prestazione dei bianconeri.- 'La migliore Juve della stagione e anche una delle migliori nella sua storia europea. Ci sono stati anchedella battaglia finale, con l'assedio finale sventato con bravura ed esperienza da Perin. Verrà ricordata come la notte in cui Juventus ha trionfato sul Lipsia e su tutte le disavventure che erano capitate'.- 'con la doppietta, assolutamente all'altezza di Sesko. C'è però anche un'altra perla, quella di. Tutto ciò in una prestazione che ha visto Fagioli come direttore, McKennie tuttofare, mentre stavolta è mancata la solidità difensiva'.'Non c'è possesso palla, ma semplicemente tiri in porta, azioni in profondità, vivacità, forza grinta e di conseguenza bel gioco e. È la vittoria di Thiago Motta, con le caratteristiche che finora non si erano viste nella Juventus'