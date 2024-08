Sulle colonne di Calciomercato.com,ha riflettuto su alcuni dei casi che stanno tenendo banco in questa sessione estiva: "che manda i certificati medici è squallido (anche per il medico “di fiducia” che glieli firma). Fa sorridere semmai Lookman che si tira indietro perché spera in una telefonata che non arriva. Sono pessimi esempi i giocatori che prendono questa specie di ferie arretrate per preparare valigie e trasloco", il suo pensiero del giornalista. "Non sono migliori gli esempi dei giocatori messi fuori rosa. Tipo, per intendersi. Il contratto di lavoro è (dovrebbe essere) sacro nonché rispettato da entrambe le parti: non hanno ragione i giocatori che si autoescludono, né le società che escludono. Entrambe le parti sono fuori legge. E lo diciamo qui, visto che nessun altro chiede la parola: nemmeno chi dovrebbe sorvegliare (Federcalcio e/o Lega) oppure denunciare (Associazione calciatori). Dai, troviamo una soluzione condivisa con l’Europa. Chiudiamo prima il mercato, oppure teniamolo sempre aperto. Per il bene del calcio e anche dei tifosi. Che pagano gli abbonamenti allo stadio o in tv convinti di tifare la Roma di Dybala, il Toro di Bellanova, la Fiorentina di Nico Gonzalez e… D’accordo, non esageriamo con il populismo: si tifa la maglia, non chi la indossa. Ma non esagerino neanche i mercanti. Punto".