commenta così sulle colonne di Calciomercato.com il pareggio dellacontro l'Empoli: "Non è il caso di esagerare, né di azzardare processi. Ma qualche avvertenza preliminare, sì. Tutti, alla Juve, devono dare di più. A partire da, che ha sbagliato quasi tutti i palloni. E poi gli altri. Compreso, che se non velocizza l'azione con il gioco può provare con i giocatori: per esempio, Thuram e Fagioli è bene che vengano preferiti a Locatelli e Douglas Luiz. Per il resto, d'accordo che adesso la moda è mandare tutti dentro il campo a giocare, anche chi in carriera certe zolle non le ha mai calpestate (tipo Kalulu, al limite Danilo…). Ma meglio non esagerare con l'accademia. Conviene la pratica, soprattutto in Champions con il Psv e poi con il Napoli alla prossima di campionato".