Il manager del Manchester United, Erik ten Hag, è intervenuto in difesa didopo il suo errore durante la serie di rigori nella sconfitta contro il Manchester City sabato scorso. Ten Hag e Sancho si sono ritrovati a Old Trafford in questa stagione dopo un periodo di tensione l'anno scorso, che aveva portato l'ala in prestito al Borussia Dortmund."È un ottimo rigorista," ha dichiarato Ten Hag a ITV. "Oggi ha sbagliato, ma fa parte del gioco". Sancho resta anche un obiettivo di mercato della Juventus, sebbene parta decisamente defilato rispetto ad altri profili.