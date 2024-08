Juventus, le ultime su Sancho

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo , che vede laancora in prima linea con l'obiettivo di consegnare a Thiago Motta gli ultimi rinforzi per una squadra competitiva su tutti i fronti. Uno di questi, nelle idee di Cristiano Giuntoli, è, per cui manca "solo" di trovare l'incastro giusto con il, che ieri ha inviato appositamente i suoi dirigenti a Torino.Fondamentale, per il buon esito dell'affare, che i Red Devils acconsentano al pagamento di almeno metà dello stipendio del classe 2000, che incassa circa 9 milioni di euro a stagione. Giuntoli ci sta lavorando, e anche con discreta fiducia, in parallelo alle ultime decisive mosse per Teun Koopmeiners. Da precisare che Sancho approderebbe alla Juve a prescindere dalla situazione di Federico Chiesa, altro caso che i bianconeri contano di chiudere il prima possibile.





