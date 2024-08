Juventus, niente Sancho: i motivi

Lasi è tolta definitivamente dalla corsa per arrivare a. Questo quanto emerge a poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo, che sembrava potesse concludersi proprio con l'arrivo dell'esterno inglese classe 2000 del, con cui evidentemente non è stato possibile raggiungere un accordo.L'ostacolo principale incontrato nella trattativa è sempre stato l'alto ingaggio del giocatore, circa 10 milioni di euro, del quale i bianconeri avrebbero voluto pagare non più della metà. Praticamente impossibile, inoltre, per la Vecchia Signora investire i 30 milioni di euro richiesti per il suo cartellino. Per Sancho, ora, sembra molto probabile un trasferimento al, che ha alzato il pressing nelle scorse ore.





